Суд арестовал еще одного подозреваемого в покушении на главу ЦПЭ по Ингушетии

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Басманный суд Москвы арестовал нового подозреваемого в покушении на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля Чаниеву Магомед-Гази, подозреваемому по статье 222 УК РФ ("Незаконное ношение оружия") и части 3 статьи 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", – объявили по итогам заседания.

В начале декабря сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность преступной группы, которая подозревается в совершении убийства начальника ЦПЭ по Ингушетии.

По делу об организации покушения также был задержан Исса Накастхоев. Ему предъявили обвинение по статье 222 УК РФ и части 3 статьи 317 УК РФ. Сообщалось, что Басманный суд Москвы также постановил арестовать подозреваемых Закра Полонкоева, Алихана Белхороева и Али Картоева.

Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября. Мужчин расстреляли в автомобиле. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.