Суд арестовал еще троих подозреваемых в покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Басманный суд Москвы арестовал еще троих подозреваемых в покушении на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ибрагима Эльджаркиева, передает ТАСС.

Речь идет о Закре Полонкоеве, Алихане Белхороеве и Али Картоеве. Их обвиняют по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Ранее суд арестовал Хасана Полонкоева и Аслана Полонкоева по обвинению в причастности к убийству Эльджаркиева, по подозрению в причастности к покушению на него арестован Исса Накастхоев. Кроме того, правоохранители задержали Али Картоева и Алихана Белхороева.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз. По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.

Погибший возглавил Центр по противодействию экстремизму Ингушетии в 2018 году. В январе этого года на его жизнь уже покушались.

Злоумышленники расстреляли машину высокопоставленного полицейского по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.