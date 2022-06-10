Приговор блогеру Андрею Пыжу за сбор секретных сведений вступил в силу

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Приговор блогеру Андрею Пыжу, осужденному на 5 лет колонии общего режима за незаконный сбор секретной информации, вступил в законную силу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по столичному региону.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор гражданину России и Украины, причастному к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну", – говорится в сообщении.

В октябре 2021 года Мосгорсуд приговорил Андрея Пыжа к 5 годам колонии общего режима по обвинению в незаконном сборе секретных сведений, которые он в дальнейшем планировал передать на Украину.

Блогер, являющийся гражданином России и Украины, был задержан сотрудниками ФСБ в августе 2020 года. Было установлено, что Пыж входил в диггерское сообщество и не имел допуска к гостайне. При этом в период с декабря 2018 года по август 2020 года он незаконно через пособника получал секретные сведения о конструктивных особенностях и технических системах режимных объектов, находящихся в столичном регионе.

После задержания Пыж признал вину в совершении преступления, однако позже отказался как от заявления, так и от услуг адвоката Алексея Хальзова, которого обвинил в давлении и обмане.

