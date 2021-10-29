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Происшествия

14:24

Суд приговорил блогера Пыжа к 5 годам колонии за незаконное получение секретных сведений

суды происшествия

Фото: телеграм-канал Readovka

Блогера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии общего режима по обвинению в незаконном сборе сведений, составляющих государственную тайну. Решение принял Московский городской суд.

"Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконные получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну)", – сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

Было установлено, что Пыж входил в диггерское сообщество и не имел допуска к гостайне. При этом в период с декабря 2018 года по август 2020 года он незаконно получил сведения в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, находящихся в столичном регионе.

В августе прошлого года, после задержания, Андрей Пыж признал вину в совершении преступления, однако позже отказался как от заявления, так и от услуг адвоката Алексея Хальзова, которого обвинил в давлении и обмане.

Пыж известен как автор YouTube-канала, посвященного прогулкам по заброшенным объектам.

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