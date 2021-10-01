Эксперт заявил о необходимости защиты сведений о безопасности РФ, не являющихся гостайной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предпринятые ФСБ меры по защите информации, которая не составляет гостайну, но имеет значение для обеспечения национальной безопасности, являются целесообразными и своевременными, заявил член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.

"Тема сохранения государственной тайны и сведений, ее составляющих, сегодня очень актуальна. В последнее время несколько были снижены требования к гостайне. Но, как показало время, эти данные необходимо сохранять", – цитирует Головатюка РИА Новости.

По словам Головатюка, инициатива по защите такого рода сведений является правильной, поскольку зарубежные спецслужбы уделяют большое внимание информации военно-технического и оборонного характера.

"Из нескольких источников получив даже несекретную информацию, можно выложить целый пазл и получить некую информацию, считающуюся закрытой", – сказал эксперт, добавив, что при сборе таких данных необходимо соблюдать предельную бдительность.

Ранее ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ из 60 пунктов, за намеренный сбор и передачу которых могут признать иностранными агентами.

В список вошли данные, которые не относятся к государственной тайне, но передача их другим государствам или иностранцам запрещена, поскольку эти сведения могут быть использованы против безопасности России.