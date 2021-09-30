ФСБ утвердила список сведений, за передачу которых за рубеж могут признать иноагентом

30 сентября, 23:22
Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ из 60 пунктов, за намеренный сбор и передачу которых могут признать иностранными агентами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В список вошли данные, которые не относятся к государственной тайне, но передавать их другим государствам или иностранцам нельзя, поскольку эти сведения могут быть использованы против безопасности России, говорится в приказе ведомства.
В перечень попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки в РФ, данные о дислокации ВС России и подразделений силовых структур, а также методах боевой подготовки военнослужащих, информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и спецтехники. Весомая часть перечня также касается госкорпорации "Роскосмос".
Документ подписан директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым.
В июле ФСБ составила перечень запрещенных к передаче иностранным государствам военных и военно-производственных сведений, способных навредить интересам России. Всего в списке 61 пункт. В частности, к таким сведениям ведомство предложило отнести данные о целевых программах "Роскосмоса" и их финансировании, а также информацию о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры.
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