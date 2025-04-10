Суд приговорил к 16 годам повара, отправлявшего полковникам ВС РФ бомбы в посылках

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Вадима Чалого, который в июле 2024 года по заданию украинских спецслужб отправил трем высокопоставленным российским военнослужащим в Москве взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Прокурор просила отправить его в колонию на 18 лет, однако защита подсудимого настаивала на снисхождении. По словам адвоката Чалого, он подпал под влияние профессиональных сотрудников разведки Украины.

При этом в своих показаниях Чалый указал, что пошел на преступление ради денег, хотя осознавал противоправность действий. Он признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

Мужчина передал взрывные устройства курьерской службой, они были оформлены в посылки и преподносились как подарки от сослуживцев. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке.

13 марта этого года также стало известно о предотвращении ФСБ серии терактов, которые спецслужбы Украины планировали осуществить против участников спецоперации и госслужащих, оказывающих помощь военным в зоне СВО.

В посылках в аэропорту Челябинска были найдены самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы. Детонация должна была произойти при открытии упаковки получателем. Кроме того, в Свердловской области был задержан гражданин России, отправлявший посылки военным в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область.

По словам задержанного, он также должен был собрать данные о российских военных с авиабазы в Энгельсе и работников завода в Екатеринбурге.