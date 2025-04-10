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10 апреля, 07:56

Происшествия

Экс-владелец банка "Югра" Хотин арестован по новому делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Мещанский суд Москвы арестовал экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, уже осужденного за растрату более 23 миллиардов рублей, по новому делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Бывшего банкира обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако какие-либо подробности дела следствие пока не приводит. Хотину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В 2019 году Басманный суд столицы отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. В 2023-м суд по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал с него более 192 миллиардов рублей задолженности, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл".

В марте 2024 года Хотин был приговорен к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей. Его признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере".

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2014 году Хотин создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечив одобрение кредитных соглашений советом директоров банка и кредитным комитетом.

СМИ: суд арестовал активы бизнесмена Алексея Хотина

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