Силуанов поддержал запрос СК о смягчении меры пресечения Калви

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал ходатайство следствия об изменении меры пересечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"Положительно. Как можно еще к этому относиться? Считаю, что должно состояться скорейшее рассмотрение в суде. Надеюсь на положительный исход", – цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее сообщалось, что следователи попросили Басманный суд перевести Калви под домашний арест. Судебное заседание пройдет 11 апреля.

9 апреля Басманный суд продлил до 14 июля срок содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве 15 февраля. Он и его соучастники обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Гражданин США не признал своей вины. Он утверждает, что причиной уголовного преследования стал корпоративный конфликт между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией . Он подчеркнул, что российским властям американец знаком как "очень последовательный и крупный инвестор" в экономику страны.

