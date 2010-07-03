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16:51

Силуанов поддержал запрос СК о смягчении меры пресечения Калви

суды

16:51

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал ходатайство следствия об изменении меры пересечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"Положительно. Как можно еще к этому относиться? Считаю, что должно состояться скорейшее рассмотрение в суде. Надеюсь на положительный исход", – цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее сообщалось, что следователи попросили Басманный суд перевести Калви под домашний арест. Судебное заседание пройдет 11 апреля.

9 апреля Басманный суд продлил до 14 июля срок содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве 15 февраля. Он и его соучастники обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Гражданин США не признал своей вины. Он утверждает, что причиной уголовного преследования стал корпоративный конфликт между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией . Он подчеркнул, что российским властям американец знаком как "очень последовательный и крупный инвестор" в экономику страны.

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суды

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