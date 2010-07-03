Основателя Baring Vostok просят перевести под домашний арест

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Следствие попросило Басманный суд перевести под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", − заявила Царева.

Помимо этого, представители следствия просят перевести из СИЗО под домашний арест другого фигуранта дела, советника председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексея Кордичева. Суд рассмотрит оба ходатайства в четверг, 11 апреля.

В середине февраля основатель Baring Vostok британец Майкл Калви и его бизнес-партнер француз Филипп Дельпаль были арестованы на два месяца. 9 апреля суд продлил срок ареста Дельпаля: он останется под стражей до 14 июля.

Как считают следователи, банк "Восточный" потерял 2,5 миллиарда рублей из-за соглашения, по которому получил не возврат долга, а 59,9% переоцененных акций International Financial Technology Group.

Фигурантами дела также стали директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.