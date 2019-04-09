Суд продлил срок ареста фигуранта дела Baring Vostok

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Срок содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля продлен до 14 июля. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы во вторник, 9 апреля.

Таким образом, суд продлил срок содержания под стражей на три месяца, удовлетворив ходатайство следствия, передает ТАСС.

Между тем в Baring Vostok отреагировали на решение Басманного суда. В пресс-службе компании отметили, что намерены обжаловать продление ареста. В компании назвали решение суда "незаконным и необоснованным".

"Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег", – заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Baring Vostok.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok британца Майкла Калви, а также его бизнес-партнера француза Филиппа Дельпаля.

По версии следствия, банк "Восточный" потерял 2,5 миллиарда рублей из-за соглашения, по которому вместо возврата долга получил 59,9% переоцененных акций International Financial Technology Group.

По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

