Суд продлил срок ареста фигуранта дела Baring Vostok

Срок содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля продлен до 14 июля. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы во вторник, 9 апреля.
Таким образом, суд продлил срок содержания под стражей на три месяца, удовлетворив ходатайство следствия, передает ТАСС.
Между тем в Baring Vostok отреагировали на решение Басманного суда. В пресс-службе компании отметили, что намерены обжаловать продление ареста. В компании назвали решение суда "незаконным и необоснованным".
"Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег", – заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Baring Vostok.
16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok британца Майкла Калви, а также его бизнес-партнера француза Филиппа Дельпаля.
По версии следствия, банк "Восточный" потерял 2,5 миллиарда рублей из-за соглашения, по которому вместо возврата долга получил 59,9% переоцененных акций International Financial Technology Group.
По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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