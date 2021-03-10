Соучастника убийства следователя МВД Шишкиной приговорили к 9,5 года колонии

15:21
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС
Соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Соответствующее решение принял Красногорский городской суд Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Как уточняется, на момент совершения преступления обвиняемый не достиг совершеннолетия.
Суд признал его виновным по двум статьям – "Убийство по найму в составе организованной группы" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой".
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на сумму один миллион рублей", – сообщили в Генпрокуратуре.
В ноябре прошлого года Московский областной суд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии по делу об убийстве следователя Шишкиной.
По версии следствия, заказал убийство Ярослав Сумбаев. Расправиться с женщиной он решил из мести. Шишкина расследовала дело об организации преступного сообщества, занимавшегося компьютерным мошенничеством, по которому Сумбаев проходил как обвиняемый.
Для сбора информации о жертве заказчик привлек Ивана Кочеткова. Для совершения убийства Кочетков привлек несовершеннолетнего, а тот в свою очередь – своего знакомого Абдулазизова. Последний 10 октября 2018 года два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. От полученных травм она скончалась.
Ранее была названа стоимость убийства Шишкиной. За совершение преступления заказчик заплатил один миллион рублей.
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