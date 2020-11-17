Осужденного за заказное убийство следователя Шишкиной приговорили к 14 годам колонии

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Московский областной суд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии по делу об убийстве следователя УТ МВД по ЦФО Евгении Шишкиной. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Доказательства, собранные ГСУ СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Абдулазиза Абдулазизова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, части 3 статьи 222 УК РФ ("Убийство организованной группой по найму", "Незаконный оборот оружия"). Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", – говорится на сайте СК.

По версии следствия, заказал убийство Ярослав Сумбаев. Расправиться с женщиной он решил из мести. Шишкина расследовала дело об организации преступного сообщества, занимавшегося компьютерным мошенничеством, по которому Сумбаев проходил как обвиняемый.

Для сбора информации о жертве заказчик привлек Ивана Кочеткова. Для совершения убийства он привлек несовершеннолетнего, а тот – своего знакомого Абдулазизова. Последний 10 октября 2018 года два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. От полученных травм она скончалась.

Следователи провели по делу более 1,5 тысячи следственных действий. Задержанные в Санкт-Петербурге Абдулазизов и его соучастник признали вину. Самого Сумбаева задержали в Грузии. СК России направил в Генпрокуратуру необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности. Кочетков объявлен в розыск.

Евгения Шишкина была убита утром 10 октября в поселке Архангельское (Красногорский район, Московская область). Она занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.

Ранее была названа стоимость убийства Шишкиной. За совершение преступления заказчик заплатил один миллион рублей.