Избившему офицера мобилизованному Лешкову ужесточили приговор до 7 лет колонии

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Второй Западный окружной военный суд ужесточил с 5,5 года до 7 лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову за то, что тот нанес офицеру в парке "Патриот" побои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Апелляционная инстанция изменила приговор. Наказание ужесточено до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Лешкову вменили вину по части 3 статьи 334 УК РФ. Приговор бывшему мобилизованному был обжалован стороной защиты.

По данным следствия, 13 ноября в процессе строевого смотра на территории парка "Патриот" военнослужащий в грубой форме высказал офицерам недовольство вопросами организации службы, обеспечения вещевым имуществом и огневой подготовкой мобилизованных. Рядовой выпустил в лицо офицеру дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой, после чего солдат ударил подполковника кулаком в грудь.



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