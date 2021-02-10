Рэпера Славу КПСС арестовали на 7 суток за хулиганство

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на 7 суток рэп-исполнителя Вячеслава Машнова, который известен под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Его обвинили в мелком хулиганстве и нецензурной брани в общественном месте, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что исполнителя задержали в Санкт-Петербурге в связи с участием в несогласованной акции.

В СМИ и соцсетях размещали видео, в котором Машнов в ходе несогласованной акции был в центре города.

После задержания Гнойного доставили в отдел полиции, где на него был составлен протокол. Затем артиста отпустили до суда.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами.