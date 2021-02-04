Суд арестовал распылившего перцовый баллончик в лицо росгвардейцу на акции 31 января

17:26
Фото: тelegram-канал Life Shot
Пресненский районный суд арестовал мужчину, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грин-Романова П. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, сроком до 2 апреля 2021 года", – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Она уточнила, что мужчине предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Как утверждают следователи, "агрессивно настроенный молодой человек" во время несанкционированной акции 31 января в районе Комсомольской площади распылил перцовый баллончик в лицо росгвардейцу. Он был задержан и на допросе полностью признал свою вину.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Накануне в Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января в центре столицы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций, и отметил, что жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.
Ранее в Кремле заявили, что на несогласованных акциях в Москве имели место прямые множественные нападения на правоохранителей, что и стало причиной принятия жестких контрмер.
На Комсомольской площади вновь начались задержания участников незаконной акции
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