Рэпер Слава КПСС сообщил о задержании за участие в несогласованной акции

Фото: instagram.com/kpss_begemot_official

Рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Слава КПСС и Гнойный, сообщил о своем задержании за участие в несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.

"Задержали за участие в митинге. Еду в отделение", — написал он в Twitter.

Позднее артист сообщил, что его отпустили из полиции и добавил, что суд по делу об административном правонарушении назначен на 10 февраля.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.