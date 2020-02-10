Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

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Московский городской суд на основе вердикта присяжных вынес оправдательный приговор бывшему директору фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело Аверьянова слушалось с участием коллегии присяжных, которая признала его невиновным. Его освободили в зале суда.

"Приговором суда И. Аверьянов оправдан за отсутствием состава преступления и непричастностью", – сообщили в пресс-службе суда.

Аверьянов обвинялся в убийстве охранника предприятия в 2017 году, совершенном для воспрепятствования работы судебных приставов.

По версии следствия, 27 декабря 2017 года Аверьянов, не желая допускать приставов на территорию фабрики, выстрелил из охотничьего карабина.

От полученного ранения охранник, сопровождавший представителей коммерческой организации, скончался на месте. Кроме того, следователи заявляли, что в 2016 году Аверьянов в ходе ссоры нанес мужчине телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.