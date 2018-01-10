Улюкаева перевели в трехместную камеру "Кремлевского централа"

10 января, 15:54
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки, поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ".
По данным Интерфакса, в настоящее время Улюкаева содержат в трехместной камере, где, помимо экс-министра, находятся еще двое заключенных. Также сообщается, что Улюкаев чувствует себя хорошо, и жалоб от него не поступало.
Кто делит камеру с бывшим министром, не уточняется.
15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Кроме того, решением суда бывшему главе Минэкономразвития было запрещено занимать госдолжности на протяжении восьми лет. 19 декабря защита Улюкаева обжаловала приговор.
Сам бывший министр отрицает вину: он считает, что стал жертвой провокации, также в СМИ появилась информация о том, что защита Улюкаева может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В конце декабря сообщалось, что Улюкаева перевели из карантина в камеру, где он содержался один. Тогда экс-министр отметил хорошее питание и внимательное отношение врачей. Уточнялось также, что до исполнения приговора Улюкаев будет находиться в СИЗО особой категории "Кремлевский централ".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: