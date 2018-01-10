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Происшествия

10 января, 15:54

Улюкаева перевели в трехместную камеру "Кремлевского централа"

суды общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки, поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ".

По данным Интерфакса, в настоящее время Улюкаева содержат в трехместной камере, где, помимо экс-министра, находятся еще двое заключенных. Также сообщается, что Улюкаев чувствует себя хорошо, и жалоб от него не поступало.
Кто делит камеру с бывшим министром, не уточняется.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Кроме того, решением суда бывшему главе Минэкономразвития было запрещено занимать госдолжности на протяжении восьми лет. 19 декабря защита Улюкаева обжаловала приговор.

Сам бывший министр отрицает вину: он считает, что стал жертвой провокации, также в СМИ появилась информация о том, что защита Улюкаева может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В конце декабря сообщалось, что Улюкаева перевели из карантина в камеру, где он содержался один. Тогда экс-министр отметил хорошее питание и внимательное отношение врачей. Уточнялось также, что до исполнения приговора Улюкаев будет находиться в СИЗО особой категории "Кремлевский централ".

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