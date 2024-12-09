Бастрыкин заявил об аресте у экс-сотрудника МВД имущества на 2,1 млрд рублей

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Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости об аресте у экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова имущества на 2,1 миллиарда рублей по делу о взяточничестве.

Сейчас, по его словам, следователи выясняют местонахождение Сатюкова, а также реализуют меры по экстрадиции экс-сотрудника МВД и его сообщника Дмитрия Соколова.

Бывшего сотрудника бюро специальных технических мероприятий МВД обвиняют в получении рекордной взятки, сумма которой составила 5 миллиардов рублей. Вместе с Сатюковым по уголовному делу проходит его бывший коллега Соколов. Как сообщают СМИ, за взятку мужчины пообещали свое покровительство администратору криптобиржи WES Алексею Иванову.

Во время расследования дела выяснилось, что на Сатюкова и его близких зарегистрированы крупные объекты недвижимости, в том числе в башне "Бурдж-Халифа" в Дубае. Суд по ходатайству следствия арестовал все активы Сатюкова и Соколова.

