Суд вынес приговор мужу уральской блогерши Журавлевой за ее убийство

Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_

Сысертский районный суд Свердловской области приговорил супруга бьюти-блогера из Екатеринбурга Кристины Журавлевой к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела следователи провели мероприятия по сбору и закреплению доказательств: было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и проведены все необходимые экспертизы.

По данным следствия, 5 апреля в ходе очередного семейного конфликта мужчина руками задушил супругу, после чего в течение нескольких дней пытался спрятать ее тело в лесополосе.

Труп случайно обнаружили 16 апреля. Только спустя две недели тело удалось опознать, после того как муж девушки подал в правоохранительные органы заявление об ее исчезновении.

После проверки на полиграфе мужчина дал признательные показания.

