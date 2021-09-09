Суд вынес приговор мужу уральской блогерши Журавлевой за ее убийство

10:25
Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_
Сысертский районный суд Свердловской области приговорил супруга бьюти-блогера из Екатеринбурга Кристины Журавлевой к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела следователи провели мероприятия по сбору и закреплению доказательств: было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и проведены все необходимые экспертизы.
По данным следствия, 5 апреля в ходе очередного семейного конфликта мужчина руками задушил супругу, после чего в течение нескольких дней пытался спрятать ее тело в лесополосе.
Труп случайно обнаружили 16 апреля. Только спустя две недели тело удалось опознать, после того как муж девушки подал в правоохранительные органы заявление об ее исчезновении.
После проверки на полиграфе мужчина дал признательные показания.
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