Суд арестовал мужа убитой под Екатеринбургом блогерши

14:40
Фото: instagram.com/kris_zhuravleva
Суд арестовал мужа девушки-блогера, найденной мертвой в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству своей супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления", – приводит ТАСС заявление следователей.
В СК уточнили, что в настоящее время мужчина заключен под стражу.
По данным следствия, 5 апреля в ходе очередного семейного конфликта мужчина руками задушил супругу, после чего в течение нескольких дней пытался спрятать ее тело в лесополосе.
Труп удалось случайно обнаружить лишь 16 апреля. Только спустя две недели муж подал заявление об исчезновении супруги в правоохранительные органы, что позволило опознать тело.
Глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых рассказал, что арестованный ранее не был судим и никогда не попадал в поле зрения сотрудников полиции. Признательные показания он дал после проверки на полиграфе, когда стало очевидно, что избежать наказания не удастся.
Кристина Журавлева вела блог о стиле в Instagram. Об исчезновении девушки стало известно 5 апреля, когда она прекратила публиковать материалы на своей странице. Это вызвало тревогу у ее товарищей и подписчиков.
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