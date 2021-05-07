Суд арестовал мужа убитой под Екатеринбургом блогерши

Фото: instagram.com/kris_zhuravleva

Суд арестовал мужа девушки-блогера, найденной мертвой в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству своей супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления", – приводит ТАСС заявление следователей.

В СК уточнили, что в настоящее время мужчина заключен под стражу.

По данным следствия, 5 апреля в ходе очередного семейного конфликта мужчина руками задушил супругу, после чего в течение нескольких дней пытался спрятать ее тело в лесополосе.

Труп удалось случайно обнаружить лишь 16 апреля. Только спустя две недели муж подал заявление об исчезновении супруги в правоохранительные органы, что позволило опознать тело.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых рассказал, что арестованный ранее не был судим и никогда не попадал в поле зрения сотрудников полиции. Признательные показания он дал после проверки на полиграфе, когда стало очевидно, что избежать наказания не удастся.

Кристина Журавлева вела блог о стиле в Instagram. Об исчезновении девушки стало известно 5 апреля, когда она прекратила публиковать материалы на своей странице. Это вызвало тревогу у ее товарищей и подписчиков.