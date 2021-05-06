Родные погибшей на Урале блогерши рассказали о ее отношениях с мужем

Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_

Свекровь и двоюродная сестра погибшей под Екатеринбургом блогерши Кристины Журавлевой раскрыли детали ее отношений с родственниками и мужем. Об этом сообщает портал e1.ru.

Свекровь Надежда Журавлева, чей сын Дмитрий сейчас находится под стражей как подозреваемый в убийстве супруги, рассказала, что не общалась с ним последние 6 лет – с момента его знакомства с будущей женой.

Женщина отметила, что у нее есть ключи от дома сына, так что она сможет позаботиться о домашних животных пары. Давать какие-либо еще комментарии свекровь отказалась.

Двоюродная сестра блогерши Алена сообщила, что та мало общалась с семьей, из близких у нее были только мама и муж. Девушка подтвердила, что о пропаже девушки заявлений в полицию никто не подавал.

"Диалог вела ее мама с Димой. Может быть, он ее как-то успокаивал, что она вернется домой", – допустила Алена.

Она отметила, что супруг Кристины сообщил ее матери о произошедшей ссоре. Сама Алена охарактеризовала Дмитрия как спокойного и тихого человека. Она опровергла ранее появившуюся информацию, что пара употребляла наркотики.

Ранее тело пропавшей 28-летней блогерши обнаружили в лесу под Екатеринбургом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Кристина Журавлева вела блог о стиле в Instagram. Об исчезновении девушки стало известно 5 апреля, когда она прекратила публиковать материалы на своей странице. Это вызвало тревогу у ее товарищей и подписчиков.