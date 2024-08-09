Суд Москвы вынес приговор бывшим начальникам департаментов ПФР

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский суд Москвы приговорил к срокам от 11 до 13 лет экс-начальников департаментов Пенсионного фонда России (ПФР). Они проходили по делу о получении взяток на сумму более 190 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Так, суд приговорил Евгения Никитина к 13 годам, Александра Руднева, Евгения Турчака и Рубена Эфианджяна – к 12, Константина Янкина – к 11. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с них 190,7 миллиона рублей и на 10 лет лишил права занимать должности на государственной службе.

Представитель группы компаний "РедСис" Дмитрий Радченко также получил 6 лет за дачу взятки. Как уточнили в пресс-службе, он был взят под стражу в зале суда.

Экс-начальник главного управления связи ВС России генерал Вадим Шамарин ранее частично признал вину в получении 19 миллионов рублей взятки. По словам юриста, ему вменяют получение более 30 миллионов рублей. Шамарин был арестован 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.