Суд признал законным арест экс-главы Раменского городского округа

Фото: Агентство "Москва"

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы Раменского городского округа Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой Евгении Исаенковой, сообщает Агентство "Москва". Об этом рассказал адвокат Артем Сарбашев.

Постановление Бабушкинского суда об аресте оставили без изменения. Теперь делом занимается Серпуховский городской суд Московской области. Он продлил арест до 8 октября, а в четверг, 11 июля, Мособлсуд рассмотрит апелляцию на это решение.

31 мая Кулакова задержали по подозрению в убийстве и арестовали. По версии следствия, в ночь на 2 мая обвиняемый, находясь в Раменском городском округе, в салоне автомобиля убил Исаенкову. К ней у него была личная неприязнь. После преступления убийца скрылся.

Из показаний Кулакова следует, что они познакомились с Исаенковой в 2012 году, были в отношениях и снимали вместе квартиру. Факта интимной близости с ней, в том числе и в его машине, экс-чиновник не отрицает.

Он отметил, что в последний раз с жертвой переписывался в начале мая 2019 года. Супруга Кулакова знала об их близости, но муж в 2014 году пообещал ей перестать общаться с Исаенковой. Детализация телефонных звонков обвиняемого показала, что с момента смерти женщины Кулаков звонил на два ее номера.

В автомобиле жертвы, на ее теле и вещах оказались следы ДНК Кулакова. Экспертиза показала, что смерть Исаенковой наступила от удушения. Последним человеком, к которому она прикасалась, был бывший чиновник. Вину он отрицает.

29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы Раменского городского округа. На его место назначен Николай Воробьев.

