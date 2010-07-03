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19:31

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района Подмосковья

суды

19:31

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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Серпуховский городской суд продлил арест бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Артема Сарбашева.

"Арест в отношении Кулакова продлен до 8 октября 2019 года", – заявил адвокат.

Кулакова задержали 31 мая по подозрению в причастности к убийству зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

По данным следствия, Кулаков из-за личной неприязни убил свою 39-летнюю знакомую в салоне автомобиля. Это произошло в ночь на 2 мая. Тело женщины обнаружили спустя два дня.

По словам Кулакова, у него не было причин совершать преступление, поскольку Евгения Исаенкова была близким ему человеком и помогала по работе. Также он заявил, что не мог физически присутствовать на месте преступления и находился в тот момент дома.

21 июня Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал Андрея Кулакова. До этого суд уже отправлял предполагаемого убийцу под стражу, но защита это решение обжаловала, сославшись на то, что доказательств причастности к убийству крайне мало.

Бывший глава Раменского района Подмосковья отрицает свою вину в убийстве

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