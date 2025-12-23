NYT: экс-президента Сирии Асада заметили в ресторане на 62-м этаже "Москва-Сити"

Фото: ТАСС/Zuma

Бывшего президента Сирии Башара Асада заметили в ресторане Sixty на 62-м этаже в "Москва-Сити". Об этом сообщила газета The New York Times.

Асада встретил сирийский эмигрант. Отмечается, что он был одним из VIP-гостей.

По данным СМИ, изначально семья экс-президента Сирии поселилась в отеле Four Seasons. Аренда апартаментов в нем стоит до 13 тысяч долларов в неделю. Позже они переехали в двухэтажный пентхаус в башне "Федерация" в "Москва-Сити", а затем в элитный дом на Рублевке.

Асад покинул свой пост и улетел в Россию в декабре 2024 года, когда боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Политику было предоставлено политическое убежище.

СМИ писали, что бывший президент Сирии проживает в элитном районе Москвы и обучается офтальмологии. Семья Асада, как утверждали источники, ведет спокойную и роскошную жизнь, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).