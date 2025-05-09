Мексика подала иск против Google за переименование части Мексиканского залива

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Правительство Мексики подало судебный иск против компании Google из-за отображения на картах названия Залив Америки вместо Мексиканского. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

"Уже была первая резолюция. Сейчас мы ждем следующего ответа", – цитирует ее РИА Новости.

Как отметила глава государства, Мексика хочет строгого соблюдения обозначения. При этом руководство не возражает против права США переименовывать географические объекты в пределах своей юрисдикции, однако отвергает распространения таких названий на территорию других стран, указала Шейнбаум.

"Мы настаиваем: у них есть право назвать свою часть, но не весь залив. Это уже выходит за рамки национальных полномочий и затрагивает международные вопросы", – добавила она.

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский в конце января. После этого корпорация Google заменила название водного объекта. Пользователи "Google maps" из США видят Американский залив, а жители Мексики – Мексиканский залив.

