"Победу" призовут к ответу за платную регистрацию

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Подготовку по иску прокуратуры об отмене платной регистрации на рейсы авиакомпании "Победа" в аэропортах зарубежных стран суд будет проводить 28 января текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Щербинского суда столицы.

В декабре 2018 года суд оставил иск без движения, чтобы были исправлены нарушения.

О претензиях транспортной прокуратуры к "Победе" стало известно в конце декабря прошлого года. Специалисты ведомства проверили сообщения в Сети и изучили обращения граждан.

Новые правила были установлены "Победой" с конца октября. Перевозчик назвал этот шаг вынужденным. Компания отмечает, что ее расходы на топливо с прошлого года увеличились более чем на 10%.

При этом онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему включена в стоимость билета.