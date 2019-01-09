Прокуратура будет судиться с "Победой" из-за платной регистрации

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Щербинский суд Москвы принял к производству иск транспортной прокуратуры, которая потребовала отменить платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах.

Дата рассмотрения заявления будет назначена в течение ближайших дней, уточняет ТАСС. В декабре 2018 года иск был оставлен без движения для исправления нарушений.

О претензиях надзорного ведомства к "Победе" стало известно в конце декабря прошлого года. Специалисты прокуратуры проверили сообщения в Сети и изучили обращения граждан.

Новые правила были установлены "Победой" с конца октября. Перевозчик назвал этот шаг вынужденным. Компания отмечает, что ее расходы на топливо с прошлого года выросли более чем на 10%. При этом онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему включена в стоимость билета.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково задерживались рейсы авиакомпании "Победа" в связи с действиями пограничной службы. Как уточнялось, погранслужба объяснила свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт.