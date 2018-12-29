"Победа" задерживает рейсы из-за погранслужбы

"Победа" пожаловалась на задержку рейсов в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково задерживаются рейсы авиакомпании "Победа" в связи с действиями пограничной службы. На данный момент все международные рейсы вылетают с задержкой примерно на час, передает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

"В аэропорту Внуково 29 декабря сотрудники пограничной службы массово задерживают рейсы авиакомпании "Победа", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, погранслужба объясняет свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт.

"По графику обслуживания в 30 и 25 минут авиакомпания выполняет полеты из Внукова около трех лет, и никаких незаконных требований от пограничной службы ранее не поступало", – отметил представитель "Победы".

Собеседник агентства отметил, что авиакомпания будет через суд требовать с виновников задержек возмещения вынужденных расходов.

Задержки могут затронуть все рейсы "Победа", в том числе по стране из-за несвоевременных вылетов зарубежных рейсов.

Ранее стало известно, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала в суд на авиакомпанию "Победа". Поводом стала платная регистрация пассажиров на рейсы в аэропортах за рубежом. Специалисты ведомства проверили сообщения в Сети и изучили обращения граждан. В итоге прокуратура выявила неправомерные требования "Победы" к клиентам.

"Победа" установила новые правила с конца октября. Для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств.

Перевозчик назвал этот шаг вынужденным. Компания отмечает, что ее расходы на топливо с прошлого года выросли более чем на 10%. При этом онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему включена в стоимость билета.