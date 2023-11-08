Воронежец Веган Христолюб Божий предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма

Фото: телеграм-канал SHOT

Житель Воронежской области Веган Христолюб Божий предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело поступило в Воронежский областной суд 7 ноября. Мужчину обвиняют по двум эпизодам статьи об оскорблении религиозных чувств верующих и двум эпизодам статьи о реабилитации нацизма. По данным статьям ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным телеграм-каналов, 40-летний блогер выкладывал на YouTube видео, в которых критиковал и оскорблял руководство России, РПЦ, религию и участников СВО.

До смены документов Христолюба Божьего Вегана звали Дмитрий Кузнецов. На YouTube он называет себя космополитом, пацифистом, христианином, учеником и последователем Иисуса Христа. На его канал подписаны менее тысячи человек.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск участницу Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн по делу о распространении фейков о российской армии. Согласно постановлению суда, активистка будет арестована на два месяца с момента ее экстрадиции или задержания на территории РФ.

До этого в розыск по уголовной статье объявили еще одну участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом). Позже Следственный комитет (СК) РФ потребовал заочно арестовать активистку за оскорбление чувств верующих.

