Столичный суд арестовал сотрудника МВД Дагестана Абдулгапурова

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Столичный Басманный суд арестовал замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова, который подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом пишет РИА Новости.

"Удовлетворить ходатайство следователя", – заявила судья Елена Ленская.

Ранее в отношении замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело. Вместе с ним фигурантом дела стал и замначальника следственного управления ведомства по Республике Далгат Абдулгапуров.

Перед заседанием суда СК отправил требование об аресте Исмаилова. Последний не признал вину по делу о двух особо крупных взятках и превышении должностных полномочий. Исмаилову и его подчиненному вменяют взятки на 300 тысяч и 1 миллион рублей.