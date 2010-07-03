Суд рассмотрит продление домашнего ареста Майклу Калви 8 июля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В понедельник, 8 июля, в Басманном суде столицы рассмотрят ходатайство следствия о продлении на три месяца срока содержания под домашним арестом основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин.

"Басманный суд сегодня в 15:00 рассмотрит ходатайство следствия о продлении Калви домашнего ареста на три месяца", – сказал Клеточкин ТАСС.

11 апреля Калви перевели из СИЗО под домашний арест.

Как полагает следствие, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

