Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье

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Ингодинский районный суд Читы заключил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова, владеющего автобусом, упавшим с моста в Забайкальском крае, сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают в нарушении правил перевозки. Под домашним арестом перевозчик будет до 1 февраля 2020 года.

Индивидуальный предприниматель был задержан 2 декабря. В офисе и по месту жительства 30-летнего мужчины были проведены обыски. Также обыски прошли в региональном управлении ГИБДД УМВД и региональном управлении Государственного автодорожного надзора.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

