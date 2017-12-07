Суд арестовал бизнесмена Нарутова по делу о хищениях в ЭКЦ МВД РФ

7 декабря, 17:03
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Гендиректор ООО "АТиФ" Сергей Нарутов – фигурант дела о хищениях в экспертном центре МВД – арестован до 5 февраля 2018 года. Такое решение принял судья Артур Карпов.
"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Нарутова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года", – цитирует Карпова Агентство "Москва".
По словам следователя, Нарутов признал вину. Предполагается, что он входил в преступную группу, организованную начальником Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ Петром Гришиными и его заместителем Олегом Мазуром. Высокопоставленные полицейские организовали хищение посредств при заключении контрактов на поставку криминалистического оборудования.
Нарутов получил по сделкам незаконную прибыль, которую затем разделил между участниками группы через свои компании. Правоохранители выявляют новые эпизоды хищений.
Обвиняемому требуется лечение в связи с онкологическим заболеванием, поэтому он и его адвокаты просили о более мягкой мере пресечения.
Прокуратура не возражала против домашнего ареста для обвиняемого. Ведомство отметило, что суд должен указать в постановлении ограничения, которые не будут препятствовать оказанию Нарутову медицинской помощи.
Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела против всех троих фигурантов дела. Предполагаемый ущерб от действий Нарутова и дових полицейских составил около 80 миллионов рублей. Гришина и Мазура задержали в 5 декабря, СК уже подал ходатайство об аресте начальника экспертного центра МВД.
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