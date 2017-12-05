Глава экспертного центра МВД и его зам задержаны по подозрению в хищениях

5 декабря, 21:22
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Начальник экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенант Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств.
"Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел СК в порядке статьи 91 УПК РФ (задержание до предъявления обвинения) задержаны начальник Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур, подозреваемые в совершении трех эпизодов хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств", – сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.
Отмечается, что в ближайшее время следователи предъявят задержанным обвинения и будут ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Гришина и Мазура подозревают по трем эпизодам хищений при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. Следователи предполагают, что фигуранты заключили государственные контракты по завышенной более чем на 80 миллионов рублей рублей с подконтрольными их знакомому компаниями.
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