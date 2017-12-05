Возбуждено дело по факту хищений при закупке оборудования для МВД

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Возбуждено дело по трем эпизодам хищения при закупке в МВД России криминалистического оборудования.

"К уголовной ответственности привлекаются начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур, которые, по версии следствия, обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями", – сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.

Ранее сообщалось, что в главном управлении МВД России по Москве открылась новая криминалистическая лаборатория. Она оснащена по последнему слову техники. Благодаря сверхсовременному оборудованию – теперь по ДНК специалисты могут не только определять личности злоумышленников, но и восстанавливать полную картину преступления.