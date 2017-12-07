СК просит арестовать главу экспертного центра МВД Гришина

7 декабря, 12:13
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следственный комитет просит Басманный районный суд арестовать главу экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура, задержанных по подозрению в хищении государственных средств в размере более 80 миллионов рублей.
Также в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора компании "АТиФ" Сергея Нарутова, передает Агентство "Москва".
Ранее против Гришина и Мазура возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". По местам их службы и жительства провели обыски.
Гришина и Мазура подозревают по трем эпизодам хищений при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Гришин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности.
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