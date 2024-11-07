Глава "Колибри-тура" приговорен к 5 годам колонии после выселения детей из отеля в Турции

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Руководителя туристической фирмы "Колибри-тур МСК" Вугара Алакбарова осудили на 5 лет колонии общего режима после того, как по его вине из отеля в Турции выселили детей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным агентства, Алакбаров осуществлял предпринимательскую деятельность, нарушая требования законодательства. Он был фактическим руководителем "Колибри-тур МСК" и ИП и знал, что организации не являются туроператорами и не имеют права продавать комплексные туры, а также что сведения о них не были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров, считает следствие.

В СМИ 4 августа 2023 года распространилась информация о детях из России, которых выгнали на улицу из отеля в турецком Кемере. Роспотребнадзор начал расследование ситуации, а на следующий день подростков вернули в Россию.

Уже 9 августа Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Правоохранители выяснили, что "Колибри-тур МСК" не являлась туристическим оператором, а значит, не имела права на оказание таких услуг. За это 24 августа суд оштрафовал компанию на 5 миллионов рублей.

В октябре 2023 года СК обвинил Алакбарова в мошенничестве в особо крупном размере.