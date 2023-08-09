СК возбудил уголовное дело после выселения детей из лагеря в Турции

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Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента с выселением группы российских детей из лагеря в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, компания "Колибри-Тур МСК" и индивидуальный предприниматель "Маркина Н. В." заключили около 30 договоров об организации отдыха с родителями 90 несовершеннолетних детей. Во время поездки детей ночью принудительно выселили из турецкого отеля, затем 68 из них досрочно вернулись в РФ.

Следователи намерены проверить перечисленные организации в том числе на предмет хищения денежных средств клиентов. В настоящее время специалисты изучают изъятые документы и проводят другие следственные действия.

Об инциденте стало известно в начале августа. Сообщалось, что детей выгнали на улицу из-за проблем с оплатой их отдыха. Была информация о том, что отель не оплатил туроператор "Колибри".



Большинство детей после скандала с выселением из турецких отелей вернулись в Москву