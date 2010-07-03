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11:34

Ереванский суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

суды за рубежом

Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян/Photolure

Суд в Ереване оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщила судья Анна Данибекян.

"Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении под залог", – приводит слова Данибекян РИА Новости.

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере.

Акции протеста переросли в столкновения с полицейскими. Погибли десять человек, около 200 были ранены.

Судебный процесс начался в суде общей юрисдикции Еревана 12 сентября. Помимо Кочаряна, по нему проходят бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и экс-вице-премьер Армен Геворкян.

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