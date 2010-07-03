Ереванский суд оставил под арестом экс-президента Кочаряна

Ереванский суд оставил под арестом бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, сообщает ТАСС.
Таким образом, ходатайство адвокатов Кочаряна отклонено.
Судебный процесс начался в суде общей юрисдикции Еревана 12 сентября. Помимо Кочаряна, по нему проходят экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и экс-вице-премьер Армен Геворкян.
4 сентября Конституционный суд Армении объявил антиконституционной 35-ю статью Уголовного кодекса, на основании которой арестовали бывшего президента.
Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги.
Акции протеста переросли в столкновения с полицейскими. Погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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