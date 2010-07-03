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11:18

Бывшего сотрудника НИИ Минобороны осудили за взятку

суды

11:18

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Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мосгорсуд признал виновным экс-замглавы отдела 48 Центрального НИИ Минобороны, подполковника Владимира Клевцова в получении взятки.

"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 780 тысяч рублей", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ. Фигуранту дела запретили занимать должности в госорганах в течение двух с половиной лет.

Преступление было совершено в декабре 2012 года. По версии следствия, Клевцов получил от гендиректора ООО "Альфа-медтехника М" 260 тысяч рублей за подписание документов о приеме фактически не поставленного в институт имущества.

Ранее сообщалось, что Щербинский суд столицы признал бывшего первого замдиректора Спецстроя Александра Загорулько виновным в мошенничестве и получении взятки. Экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии. Подсудимому также придется заплатить штраф в размере десяти миллионов рублей.

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