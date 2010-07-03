Экс-сотрудник Спецстроя получил 8 лет за мошенничество и взятки

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Щербинский суд столицы признал бывшего первого замдиректора Спецстроя Александра Загорулько виновным в мошенничестве и получении взятки. Экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Она уточнила, что Загорулько был признан виновным в совершении трех преступлений. По их совокупности суд назначил ему восемь лет тюрьмы. Помимо этого, подсудимому придется заплатить штраф в размере десяти миллионов рублей, уточнила Ехтанигова.

По ее словам, суд также запретил Загорулько в течение пяти лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее по этому же делу был осужден экс-замдиректора Спецстроя, полковник Александр Буряков. Как выяснили следователи, он вместе с Загорулько и еще рядом бизнесменов похитили около миллиарда рублей, мошенничая с тендерами на строительство девяти военных объектов.

Спецстрой РФ ликвидировали в конце 2016 года. Это произошло на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств при строительстве космодрома Восточный.