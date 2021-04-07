Адвокат рассказал, какое наказание для блогера Била хочет семья пострадавшей в ДТП

18:56
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Адвокат пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марии Артемовой Андрей Князев рассказал Москве 24, как себя чувствует женщина в настоящий момент, а также какого наказания для виновника аварии хочет ее семья.
Ранее адвокат блогера Сергей Жорин рассказал, что его подзащитному было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. "Моему подзащитному предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ. Он признал, что был за рулем", – пояснил правозащитник.
В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Князев отметил, что семья Марии Артемовой согласится с наказанием, назначенным блогеру судом.
"Пока у нас желание, чтобы все было по закону, чтобы наказание было определено для него судом. Следствие пока идет, о чем-то говорить рано, выводов следователя мы до конца не знаем. Но мы, конечно, за то, чтобы все было по закону", – рассказал Князев.
Он также подтвердил, что сторона блогера действительно предлагала возместить финансовый и материальный ущерб пострадавшей в ДТП Артемовой. Эту помощь семья женщины планирует принять.
Князев рассказал, что в настоящий момент прогнозы относительно состояния Артемовой у врачей положительные. Однако угроза жизни женщины все еще есть.
"Ей предстоит несколько операций, сейчас врачи определяются, какие это будут операции, какие сроки, что и как. С ногами у нее вопросы тоже. Пока говорить (об инвалидности. – Прим. ред.) преждевременно", – рассказал адвокат.
ДТП произошло 1 апреля. На Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.
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