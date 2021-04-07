Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о ее состоянии

16:02
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Супруг консультанта Госдумы Марии Артемовой, которая пострадала в ДТП на Смоленской площади, рассказал о ее самочувствии. Об этом сообщает RT.
"Маше стало полегче, она вышла из медикаментозной комы – так это, кажется, называют", – рассказал он.
Кроме того, Артемов отметил, что медики прогнозируют ей не одну операцию.
Он также сказал, что подозреваемый в провокации аварии блогер Эдвард Бил и его представители с потерпевшей стороной пока не связывались.
На данный момент Артемова находится в реанимационном отделении. Пока к ней не пускают даже близких родственников.
1 апреля произошло массовое ДТП на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi, за рулем которой был известный блогер Эдвард Бил, на встречную полосу.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже стало известно, что пострадавшей является Мария Артемова.
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