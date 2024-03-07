Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что обвиняемым продлили срок содержания под стражей до 10 апреля этого года.

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении Беркович в мае прошлого года. Поводом для этого стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Позже в СК РФ попросили арестовать Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которую также обвинили в аналогичном правонарушении.