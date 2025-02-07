Житель Камчатки получил 12 лет колонии за похищение и изнасилование женщины

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На Камчатке суд вынес приговор местному жителю, похитившему и изнасиловавшему возлюбленную. Мужчина получил 12 лет колонии, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Елизовский районный суд Камчатского края.

Как полагает следствие, осужденный был влюблен в потерпевшую и спланировал похищение женщины. Выследив жертву на парковке, он потребовал от нее сесть на пассажирское сиденье ее автомобиля, ударил по голове и вывез в другой район. Затем злоумышленник пристегнул женщину наручниками в автомобильном прицепе и изнасиловал ее.

Мужчина отпустил пострадавшую на следующий день. Вскоре он был задержан, признавшись в преступлении. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО уроженца Брянской области, подозреваемого в изнасиловании и других половых преступлениях против двух девочек. В заключении он пробудет до 27 марта.

Мужчина был задержан 28 января в Орехове-Зуеве. Правоохранители выяснили, что он изнасиловал малолетних девочек в одном из заброшенных зданий города.