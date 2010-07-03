Суд отклонил иск москвички о признании незаконной системы распознавания лиц

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Столичный суд отклонил иск жительницы Москвы, которая просила признать незаконным использование системы распознавания лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам девушки, использование камер с технологией распознавания лиц нарушает закон о персональных данных, а также право граждан на частную жизнь.

Отмечается, что в 2018 году заявительница приняла участие в несогласованной акции у здания Госдумы, после чего на нее был наложен штраф в 20 тысяч рублей. Девушка считает, что ее биометрические данные были собраны еще в ходе акции. Позднее их использовали сотрудники полиции для установления личности и привлечения к административной ответственности.

Столичное управления МВД не признало исковые требования. В ведомстве указали, что истец не представила доказательства использования системы распознавания лиц. Личность девушки установил сотрудник полиции, при этом он не пользовался какими-либо камерами или видеозаписями.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что камеры не собирают персональные данные и не могут идентифицировать личность, они лишь передают картинку.

"Это не должно вызывать чувство тревоги у гражданина, камеры направлены не на людей, а на публичные места", – заключили в ДИТ.

Ранее сообщалось, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц поспособствовала раскрытию свыше трех тысяч преступлений в столице.