Суд отклонил иск москвички о признании незаконной системы распознавания лиц

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Столичный суд отклонил иск жительницы Москвы, которая просила признать незаконным использование системы распознавания лиц. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам девушки, использование камер с технологией распознавания лиц нарушает закон о персональных данных, а также право граждан на частную жизнь.
Отмечается, что в 2018 году заявительница приняла участие в несогласованной акции у здания Госдумы, после чего на нее был наложен штраф в 20 тысяч рублей. Девушка считает, что ее биометрические данные были собраны еще в ходе акции. Позднее их использовали сотрудники полиции для установления личности и привлечения к административной ответственности.
Столичное управления МВД не признало исковые требования. В ведомстве указали, что истец не представила доказательства использования системы распознавания лиц. Личность девушки установил сотрудник полиции, при этом он не пользовался какими-либо камерами или видеозаписями.
В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что камеры не собирают персональные данные и не могут идентифицировать личность, они лишь передают картинку.
"Это не должно вызывать чувство тревоги у гражданина, камеры направлены не на людей, а на публичные места", – заключили в ДИТ.
Ранее сообщалось, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц поспособствовала раскрытию свыше трех тысяч преступлений в столице.
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